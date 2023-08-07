В Казани реконструируют площадь перед «Чашей» – проект уже разрабатывается

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Площадь перед Центром семьи «Казан» в столице Татарстана планируется реконструировать. Сейчас разрабатывается план проекта обновления территории, сообщили в мэрии города.

По данным Дирекции парков и скверов, проект включает в себя установку малых архитектурных форм и другие элементы благоустройства. Также на площадке высадят новые деревья и кустарники. «Все это осуществят при выделении финансирования», – подчеркнули сотрудники администрации, отвечая в соцсетях горожанам, которые призвали озеленить выжженную солнцем площадь перед «Чашей».

Трава на газонах перед зданием желтеет из-за отсутствия автополива, которая была уничтожена при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году, добавили в мэрии. Восстановить автополив можно только при комплексном благоустройстве территории и при выделении необходимых средств.

Вопрос благоустройства площади перед Центром семьи «Казан» ранее поднимал Раис РТ Рустам Минниханов. Он поручил сделать эту территорию более комфортной для горожан. Кроме того, подчеркивалось, что работы позволят организовать прямой выход вдоль Ленинской дамбы к Казанскому Кремлю.

Напомним также, что в планах у города – создать набережную рядом с «Чашей». Так называемый «Парк горизонтов», концепцию которого разработал французский архитектор Мишель Пена, включает в себя развитие берега Казанки вдоль улицы Сибгата Хакима от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум». Работы, однако, затягиваются – в Дирекции парков и скверов сообщали, что проект сейчас пытаются вписать в генплан города.