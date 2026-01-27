В Казани рассказали об успехах Болгарской исламской академии в международной деятельности

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал о достижениях и перспективах научно-образовательной и международной деятельности вуза.

«Сегодня в академии обучаются 120 студентов-шакирдов. 66 учатся в магистратуре, 34 – в докторантуре, и 20 – обучаются теологии. С момента основания исламской академии в общей сложности мы выпустили 116 магистров, 25 докторов исламских наук и 30 магистров теологии», – отметил спикер.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если посмотреть на географию наших студентов, то видно, что число приезжающих из других регионов и зарубежных стран увеличивается с каждым годом. В прошлом году они приехали из 23 регионов, конечно, большинство из них – жители Поволжья и граждане стран Содружества Независимых Государств. У нас много единоверцев из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Те, кто поступает в нашу академию, – это не выпускники школ, а имамы», – добавил он.

Ректор отметил, что у выпускников нет трудностей с трудоустройством. Люди с высшим религиозным образованием работают в религиозных организациях различного уровня.

«В настоящее время у Болгарской исламской академии заключены соглашения со многими религиозными организациями. 24 из них – международные. В прошлом году для нас произошло важное событие: в Казанском Кремле при участии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и Раиса Татарстана Рустама Минниханова был подписан меморандум с египетским институтом, имеющим 1200-летнюю историю (университетом «Аль-Азхар» – прим. Т-и)», – подчеркнул он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Теперь шесть арабских коллег живут и работают в нашей академии на постоянной основе. Они из таких стран, как Сирия, Египет и Индия. А наши студенты магистратуры и аспирантуры недавно побывали в Каире на стажировке по повышению квалификации», – детализировал ректор международный масштаб работы.

В ходе пресс-конференции напомнили, что Президент Российской Федерации Владимир Путин во время прямой линии положительно оценил межрелигиозные и межконфессиональные отношения в Татарстане. В этой связи в качестве примера была приведена Болгарская академия.

Юлай Низаев