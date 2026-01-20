Подписана дорожная карта по реализации меморандума между БИА и университетом «Аль-Азхар»

Фото: Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Подписан детальный план мероприятий на 2026 год по реализации меморандума о взаимопонимании между Болгарской исламской академией и египетским университетом «Аль-Азхар». Об этом сообщает Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», при поддержке которой была составлена дорожная карта.

Утверждение плана мероприятий означает углубление прямого диалога между ведущими богословскими и образовательными центрами и перевод стратегического партнерства в практическую плоскость конкретных академических обменов и совместных научных инициатив.

Документ предусматривает взаимные визиты руководства и делегаций, организацию стажировок для обучающихся Болгарской академии в Каире и реализацию проекта «Визит-профессор». В рамках последнего ведущие специалисты «Аль-Азхара» проведут для магистрантов и докторантов онлайн-курсы по корановедению, хадисоведению, тафсиру и акиде.

Сотрудничество будет углубляться за счет включения профессоров египетского университета в диссертационный совет Болгарской исламской академии, их участия в рецензировании диссертаций и совместных научных мероприятиях. Для исследователей также запланированы специализированные курсы по работе с исламскими рукописями и классическим наследием, а студенты и ученые получат доступ к электронным библиотечным системам университета «Аль-Азхар».

«Подписанная дорожная карта – это логичное и значимое развитие нашего стратегического диалога с исламским миром. Она олицетворяет практический переход от общих деклараций к системной совместной работе. Через обмен знаниями, академическую мобильность и совместные исследования мы создаем прочные интеллектуальные мосты», – подчеркнул помощник Раиса РТ и заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«Этот конкретный проект в сфере образования и науки является воплощением миссии нашей Группы стратегического видения – строить взаимопонимание между культурами, укреплять взаимное уважение и совместно создавать интеллектуальное будущее», – добавил он.

«Утверждение дорожной карты на 2026 год переводит наше взаимодействие с университетом «Аль-Азхар» на качественно новый уровень. Для Болгарской исламской академии это не просто международный проект, а инструмент повышения фундаментальности наших исследований. Участие египетских профессоров в работе диссертационного совета и учебном процессе позволит нашим выпускникам получать знания из первоисточников, опираясь на многовековой опыт мировой исламской науки, интегрированный в современные образовательные стандарты России», – прокомментировал достижение соглашения ректор академии Фархат Хуснутдинов.

Председателем Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» является Раис Татарстана Рустам Минниханов.