БИА и университет Аль-Азхар подписали меморандум о сотрудничестве

Фото: Болгарская исламская академия

29 августа в Казанском Кремле состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Болгарской исламской академией и университетом Аль-Азхар (Египет). Документ скрепили подписями ректор Академии Фархат Хуснутдинов и ректор Аль-Азхара Салама Дауд. Об этом сообщает пресс-служба Болгарской исламской академии.

Событие прошло в присутствии министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова и Раиса Татарстана, председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустама Минниханова.

«Подчеркивая важность научных и культурных связей между образовательными учреждениями в Арабской Республике Египет и Российской Федерации и основываясь на взаимном желании Университета аль-Азхар и Болгарской исламской академии наладить научные и культурные связи и обмениваться опытом и мероприятиями в области научных исследований, образовательных и учебных программ, стороны стремятся укрепить узы партнерства и сотрудничества в области основного и дополнительного образования, а также развивать научно-культурные проекты и поддерживать научные исследования», – говорится в тексте меморандума.

Стороны договорились о совместной работе по развитию исламского образования, подготовке учебных программ, организации стажировок студентов и преподавателей, а также проведению курсов, семинаров и конференций.

Особое внимание будет уделено таким направлениям, как «Корановедение», «Исламское право», «Проблемы методологии исламского права», «Сравнительное исламское право», «Толкование законодательных аятов», «История исламского законодательства», «Исламская экзегетика», «Социология религии», «Правила исламского права», «Современные вопросы семейного права» и «Методология исследования исламского права и его основ».

Накануне представители Аль-Азхара посетили Болгарскую исламскую академию и высоко оценили ее материально-техническую базу, уровень преподавания и научную подготовку магистрантов и докторантов.