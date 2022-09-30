В Казани проходит митинг в поддержку итогов референдумов регионов Донбасса

Сегодня в Казани проходит митинг в поддержку итогов референдумов, проведенных в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях под лозунгом «За Россию, в поддержку итогов референдумов». 27 сентября состоялся последний день голосования о вхождении в состав России. Во всех регионах явка превысила 60%. Таким образом, они были признаны состоявшимися во всех регионах.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Тысячи человек собрались в Парке Победы. Акция призвана объединить участников в стремлении выразить поддержку соотечественникам и военнослужащим, мужественно выполняющим свой долг и обеспечивающим защиту нашей Родины.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Для всех присутствующих на концерте выступят артисты татарской эстрады.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что власти Донецкой и Луганской народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести плебисциты о вхождении в состав России 19 сентября. Референдумы продлились до 27 сентября.