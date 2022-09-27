Стартовал последний день референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях

В ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях стартовал заключительный, пятый день референдумов о вхождении в состав России. В этот день, в отличие от четырех предыдущих, голосование проходит на избирательных участках.

Заключительный этап голосования открылся в 8.00 по московскому времени.

Во всех регионах явка уже превысила 60%. Так, за прошедшие четыре дня в ДНР проголосовали 86,89% жителей, в ЛНР – 83,61%, в Запорожской области – 66,43%, Херсонской – 63,58%.

Таким образом, референдумы были признаны состоявшимися во всех регионах.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на занятой Вооруженными силами РФ территории Херсонской и Запорожской областей началось голосование на референдумах по вопросу вхождения в состав России в качестве субъектов Федерации. Страны Запада и ряд других государств, включая Турцию, пообещали не признавать результаты плебисцитов, о чем сообщал «Татар-информ».

В первые четыре дня оно было организовано не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей.