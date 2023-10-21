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В Казани проходит церемония прощания с Разилем Валеевым
В Казани прощаются с поэтом и писателем, экс-депутатом Государственного Совета Татарстана Разилем Валеевым, который скончался на 77-м году жизни. Панихида проходит в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.
Проститься с народным поэтом республики пришли Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, вице-премьер Василь Шайхразиев, депутаты разных созывов, члены Правительства РТ, представители творческой интеллигенции, все, кто знал и ценил его деятельность.
О смерти Валеева стало известно накануне. Вчера, 20 октября, свои соболезнования его супруге выразил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Не только ваша семья, родные и близкие, но и вся наша республика понесла тяжелую, невосполнимую утрату. Из жизни ушел выдающийся сын Татарстана, яркий, самобытный поэт, опытный парламентарий, энергичный государственный и общественный деятель, внесший уникальный вклад в сохранение родного языка, в укрепление научно-образовательного потенциала республики, в приумножение сокровищницы национального искусства и культуры», — отметил он.
Народный поэт Татарстана будет похоронен на кладбище «Курган» в Казани.
Разиль Исмагилович Валеев родился 4 января 1947 года в селе Ташлык Нижнекамского района ТАССР. В 1973-м окончил Литературный институт имени Горького.
С 1972 по 1981 год был литсотрудником, ответственным секретарем редакции журнала «Ялкын». В 1981–1984 годах — ответственный секретарь Набережночелнинской писательской организации. В 1984–1985 годах — заместитель председателя правления Союза писателей ТАССР.
С 1986 по 2000 год — директор Национальной библиотеки Республики Татарстан. С 1990 года — народный депутат РТ. Оставался депутатом Государственного Совета Татарстана до 2019 года. В Госсовете II созыва возглавлял Постоянную комиссию по науке, образованию, культуре и национальным вопросам, в Госсовете III и V созывов руководил соответствующим комитетом.
Член Союзов писателей РФ и РТ, Литфондов РФ и РТ. С 2000 года — председатель попечительского совета Национальной библиотеки РТ. Вице-президент Татарского Пен-центра Всемирной организации писателей.
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