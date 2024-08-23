news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 августа 2024 09:49

В Казани протестировали подсветку новой въездной стелы — фото

Скопировать ссылку
В Казани протестировали подсветку новой въездной стелы — фото

В Казани в тестовом режиме включали подсветку стелы на въезде в город. Об этом в своем телеграм-канале рассказал городской Комитет внешнего благоустройства.

Также в посте показано, как выглядит композиция с гербом. Ожидается, что в полноценном режиме стела начнет работать уже в этом месяце — рабочим осталось установить ламели и провести озеленение прилегающей территории.

Напомним, что в этом году в городе началась установка двух въездных стел — со стороны аэропорта и на Оренбургском тракте.

Фото: t.me/kvb_kzn/1977

#стела #подсветка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100