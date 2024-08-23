В Казани протестировали подсветку новой въездной стелы — фото

В Казани в тестовом режиме включали подсветку стелы на въезде в город. Об этом в своем телеграм-канале рассказал городской Комитет внешнего благоустройства.

Также в посте показано, как выглядит композиция с гербом. Ожидается, что в полноценном режиме стела начнет работать уже в этом месяце — рабочим осталось установить ламели и провести озеленение прилегающей территории.

Напомним, что в этом году в городе началась установка двух въездных стел — со стороны аэропорта и на Оренбургском тракте.

Фото: t.me/kvb_kzn/1977