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В Казани протестировали подсветку новой въездной стелы — фото
В Казани в тестовом режиме включали подсветку стелы на въезде в город. Об этом в своем телеграм-канале рассказал городской Комитет внешнего благоустройства.
Также в посте показано, как выглядит композиция с гербом. Ожидается, что в полноценном режиме стела начнет работать уже в этом месяце — рабочим осталось установить ламели и провести озеленение прилегающей территории.
Напомним, что в этом году в городе началась установка двух въездных стел — со стороны аэропорта и на Оренбургском тракте.
Фото: t.me/kvb_kzn/1977
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