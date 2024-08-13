Фото: скриншот видео из телеграм-канал Комитета внешнего благоустройства Казани

В Казани, на Оренбургском тракте, началась установка въездной стелы «Казань» – все работы планируется завершить уже в этом месяце, сообщает телеграм-канал городского Комитета внешнего благоустройства.

«Вся конструкция будет иметь протяженность 28 метров <...> Хотя и сейчас чувствуется ее впечатляющий масштаб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что высота букв составит 4 метра – сейчас их монтируют на месте. Они покрыты нержавеющей сталью и алюминием в боковой части, элементы, в том числе герб, украшены стилизованной перфорацией, которая будет сиять в сочетании с двумя видами подсветки.