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На Оренбургском тракте началась установка въездной стелы «Казань»
В Казани, на Оренбургском тракте, началась установка въездной стелы «Казань» – все работы планируется завершить уже в этом месяце, сообщает телеграм-канал городского Комитета внешнего благоустройства.
«Вся конструкция будет иметь протяженность 28 метров <...> Хотя и сейчас чувствуется ее впечатляющий масштаб», – говорится в сообщении.
Отмечается, что высота букв составит 4 метра – сейчас их монтируют на месте. Они покрыты нержавеющей сталью и алюминием в боковой части, элементы, в том числе герб, украшены стилизованной перфорацией, которая будет сиять в сочетании с двумя видами подсветки.
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