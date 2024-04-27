На въезде в Казань начали установку новой стелы с названием города

Фото: пресс-служба мэрии Казани

На въезде в Казань со стороны аэропорта начали забивать сваи для установки новой стелы с названием города. Все работы планируется завершить в августе, передает пресс-служба мэрии.

Специалисты производственной компании «Неон-Арт» уже подготовили основание из алюминиевых ламелей для надписи и отправили его на оцинковку. Сейчас ведется работа над каркасом первой буквы.

Кроме текста на конструкции будет герб города высотой 4,25 метра и глубиной 2,5 метра. Внутреннюю часть выполнят из анодированного алюминия, на лицевой части разместят Зиланта из нержавеющей стали с перфорацией.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Новая стела будет представлять собой объемные буквы высотой 4 метра и глубиной 2,5 метра при общей ширине конструкции 30 метров. Сквозь перфорированные узоры будет пробиваться подсветка 2 видов: с лицевой стороны — более холодная, с боковой — приглушенная теплая.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Оренбургском тракте в Казани появится стела к саммиту БРИКС.