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На въезде в Казань начали установку новой стелы с названием города
На въезде в Казань со стороны аэропорта начали забивать сваи для установки новой стелы с названием города. Все работы планируется завершить в августе, передает пресс-служба мэрии.
Специалисты производственной компании «Неон-Арт» уже подготовили основание из алюминиевых ламелей для надписи и отправили его на оцинковку. Сейчас ведется работа над каркасом первой буквы.
Кроме текста на конструкции будет герб города высотой 4,25 метра и глубиной 2,5 метра. Внутреннюю часть выполнят из анодированного алюминия, на лицевой части разместят Зиланта из нержавеющей стали с перфорацией.
Новая стела будет представлять собой объемные буквы высотой 4 метра и глубиной 2,5 метра при общей ширине конструкции 30 метров. Сквозь перфорированные узоры будет пробиваться подсветка 2 видов: с лицевой стороны — более холодная, с боковой — приглушенная теплая.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Оренбургском тракте в Казани появится стела к саммиту БРИКС.
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