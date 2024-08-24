В Казани прошло прощание с первым руководителем пресс-службы Президента РТ

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Апанаевской мечети состоялось прощание с бывшим руководителем пресс-службы Президента Татарстана Анасом Хасановым. Проститься с журналистом, писателем и государственным деятелем пришли родные, близкие, коллеги и друзья.

Телеграмму с соболезнованиями направил первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Наша совместная деятельность с Анасом Хасановичем началась в Верховном Совете ТАССР. В бурные годы перестройки и гласности он отвечал за работу со СМИ — в сложные времена, когда республика принимала Декларацию о государственном суверенитете», — было, в частности, сказано в телеграмме.

В августе 1991 года Хасанову было поручено создать пресс-центр Президента Татарстана. Это была совершенно новая форма сотрудничества власти и СМИ, подчеркнул Шаймиев в своем послании. Став первым руководителем пресс-службы Президента РТ, Анас Хасанов заложил основы работы этой структуры. В 1990-е годы, когда в стране и республике происходили самые резонансные и грандиозные события, жители региона всегда знали мнение первого лица Татарстана.

«Президент никогда не был таким открытым, как в те годы. Это было важно, потому что голос Татарстана всегда был слышен», — подчеркнул генеральный директор ТРК «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета РТ Ильшат Аминов.

Анас Хасанов был еще и талантливым писателем, автором пьес, повестей, поэм. Народный поэт РТ Ренат Харис был знаком с ним более 50 лет. Они закончили один и тот же вуз (Казанский педагогический институт — прим. Т-и). Хасанов, по словам Хариса, на литературном поприще испытывал влияние своего земляка Габдуллы Алиша.

«Он (Хасанов — прим. Т-и) отличался от других огромным спокойствием и хладнокровием. Однако он писал очень личные стихи. Замечательно владел двумя государственными языками», — заметил Ренат Харис.

Анас Хасанов скончался накануне, 23 августа, на 90-м году жизни. Он будет похоронен рядом с женой на кладбище в казанском поселке Мирный.