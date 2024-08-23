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Администрация Раиса РТ соболезнует в связи со смертью журналиста Анаса Хасанова
Администрация Раиса Татарстана выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного работника культуры РТ, члена Союза писателей республики и ветерана госслужбы Анаса Хасанова.
С 1991 по 1999 год Анас Хасанов возглавлял пресс-центр Президента РТ и уделял большое внимание объективному и оперативному освещению деятельности руководителя республики, отметили в Администрации Раиса РТ.
«Благодаря его усилиям было установлено эффективное сотрудничество органов власти со средствами массовой информации, на постоянной основе выпускались телепередачи, радиопередачи, в различных изданиях размещались интервью, публикации о созидательном развитии Татарстана», — сказано в сообщении.
Анас Хасанов — автор трех полнометражных документальных фильмов, соавтор и переводчик книги «Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев», редактор-составитель 11-томного издания «Минтимер Шаймиев. Прогресс через стабильность» и юбилейного альбома первого Президента РТ.
«Хасанов был образцом профессионализма и порядочности, человеком, верным своим идеалам и убеждениям, а также мудрым наставником для многих поколений журналистов. Светлая память о Хасанове Анасе Хасановиче навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в некрологе.
Ранее сообщалось, что журналист, писатель, переводчик, государственный и общественный деятель Анас Хасанов умер на 90-м году жизни.
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