Администрация Раиса РТ соболезнует в связи со смертью журналиста Анаса Хасанова

Администрация Раиса Татарстана выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной заслуженного работника культуры РТ, члена Союза писателей республики и ветерана госслужбы Анаса Хасанова.

С 1991 по 1999 год Анас Хасанов возглавлял пресс-центр Президента РТ и уделял большое внимание объективному и оперативному освещению деятельности руководителя республики, отметили в Администрации Раиса РТ.

«Благодаря его усилиям было установлено эффективное сотрудничество органов власти со средствами массовой информации, на постоянной основе выпускались телепередачи, радиопередачи, в различных изданиях размещались интервью, публикации о созидательном развитии Татарстана», — сказано в сообщении.

Анас Хасанов — автор трех полнометражных документальных фильмов, соавтор и переводчик книги «Первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев», редактор-составитель 11-томного издания «Минтимер Шаймиев. Прогресс через стабильность» и юбилейного альбома первого Президента РТ.

«Хасанов был образцом профессионализма и порядочности, человеком, верным своим идеалам и убеждениям, а также мудрым наставником для многих поколений журналистов. Светлая память о Хасанове Анасе Хасановиче навсегда сохранится в наших сердцах», — сказано в некрологе.

Ранее сообщалось, что журналист, писатель, переводчик, государственный и общественный деятель Анас Хасанов умер на 90-м году жизни.