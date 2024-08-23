«Анас Хасанов был мудрый наставник журналистов»: не стало экс-пресс-секретаря Шаймиева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пресс-секретарь Шаймиева

Анас Хасанов был знаком многим журналистам Татарстана, ведь почти 9 лет он руководил пресс-центром Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

«В период работы в должности руководителя пресс-центра Президента Республики Татарстан (1991 – 1999 гг.) им большое внимание уделялось объективному и оперативному освещению деятельности Президента республики», –отметила в соболезновании Администрация Раиса РТ.

Он был автором трех полнометражных документальных фильмов, соавтором и переводчиком книги «Первый Президента Татарстана Минтимер Шаймиев», редактором-составителем 11-томного издания «Минтимер Шаймиев. Прогресс через стабильность» и юбилейного альбома первого Президента Республики Татарстан.

«Анас Хасанов был образцом профессионализма и порядочности, человеком, верным своим идеалам и убеждениям, а также мудрым наставником для многих поколений журналистов», – подчеркнули в Администрации.

Путь Анаса Хасанова

Анас Хасанов родился 23 июня 1935 года в деревне Каюки Куйбышевского района (ныне Спасский район) РТ. Он получил образование в Казанском педагогическом институте.

В период с 1959-го по 1972 год был главным редактором Казанской студии телевидения.

После учебы в Ленинградской высшей партийной школе, он с 1974-1984 годах работал инструктором отдела культуры Татарского областного комитета КПСС.

В 1984-1988 годах он работал старшим редактором, заместителем главного редактора Татарского книжного издательства.

В 1988 году назначен ответственным секретарем журнала «Коммунист Татарии».

В 1991-1999 годах Анас Хасанов руководил пресс-центром Президента Республики Татарстан. С 1999 года по 2006 годы заведовал пресс-архивом Президента РТ.

В 1990–1997 годах он также был заместителем главного редактора «Книги памяти».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Ребят, спокойно, не волнуйтесь. Мы обязательно вам все скажем»

«Татар-информ» опросил коллег Анаса Хасанова, которые его близко знали.

Айдар Салимгараев, руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»:

Я начинал карьеру рядом с ним, очень плотно работал. Запомнил его аккуратным и педантичным. Он очень щепетильно и трепетно относился к слову. Очень въедливо писал, подбирал каждое слово и формулировки были четкие. Соответственно, он требовал от других того же самого.

Когда много переездов было, он мог не поесть, доделать, сдать и потом на следующий выезд. Каждую встречу, каждое событие он отписывал очень быстро. Человек, который к работе относился кропотливо, тщательно. Мы много общались, я многое получил от него.

Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век» (ТНВ), председатель Союза журналистов Татарстана:

Анаса Хасановича очень хорошо помню, потому что в трудные и судьбоносные дни нашей республики он был пресс-секретарем самого Минтимера Шаймиева. Мы к нему все прибегали. Мол, прокомментируйте, пожалуйста, очередное событие, которое произошло в Москве. А он такой спокойный всегда сквозь очки посмотрит и скажет: «Ребят, спокойно, не волнуйтесь. Мы обязательно вам все скажем». В этом плане он был всегда спокоен. Мы, молодые журналисты, всегда наглеем, борзые, а он всегда с нами спокойно и вежливо.

Потрясающий был человек, который очень хорошо знал татарский язык и всегда обижался, когда плохо говорили на татарском языке. И, безусловно, он был очень образованный человек и очень интеллигентный. Я таких знающих людей видел очень мало в своей жизни. Он соответствовал масштабу своего руководителя – Минтимера Шаймиева. Анас Хасанович – образованный и интеллигентный и грамотный человек, который умел работать с журналистами любых мастей и разных цветов флага, что называется.

Я его вспоминаю всегда с особым теплом. Он и мне очень помог разобраться в этом в кипящем мире политических страстей, научил всегда находить правильную интонацию и правильную дорогу.

«Зачем ты разрешение спрашиваешь?»

Аяз Исмагилов, главный редактор газеты «События недели»:

Умер Анас Хасанович Хасанов, бывший пресс-секретарь первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева. Человек, которого я знал совсем немного, но о котором у меня остались исключительно добрые воспоминания.

Помню, на заре своей работы в профессии, году эдак в 97-м, первый раз пришел на официальное мероприятие в Казанский Кремль. Это была встреча Президента Татарстана с послом Испании, прибывшим в Казань в рамках поездки по российским регионам. Длилась она часа полтора, президент и посол говорили о многом, не только о политике и экономике, но и о кулинарии. Испанец, помню, рассказывал про секреты приготовления хамона, а Минтимер Шарипович – про рецепт вяленого гуся, который готовила его супруга Сакина ханум.

Когда встреча завершилась, я подошел к Анасу Хасановичу и спросил, можно ли задать Минтимеру Шариповичу пару вопросов.

А зачем ты разрешение спрашиваешь? – удивился он. – Вон президент стоит, иди и задавай.

Да, было время…

Анас Хасанович, покойтесь с миром, урыныгыз жэннэттэ булсын!

Ильдар Закиров, журналист, бывший собкор газеты «Сельская жизнь»:

Свое первое интервью с Минтимером Шаймиевым я делал, когда его пресс-центром руководил Анас Хасанович. Общаться с Анасом Хасановичем, опытным журналистом, редактором, пресс-секретарем, всегда готовым помочь коллегам, и просто хорошим, добрым, открытым, интеллигентным человеком было легко и приятно. Светлая память.

Прощание с Анасом Хасановым состоится завтра в 10 утра в Апанаевской мечети в Казани. Похоронен он будет на кладбище в поселке Мирный.