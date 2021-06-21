На повторных прениях прокурор потребовал увеличить срок убийце главы «Водоканала»

Сегодня в Вахитовском суде Казани прошли повторные прения по делу об убийстве генерального директора «Водоканала» Григория Арутюнова в 2004 году. Рассмотрение дела в суде продолжается уже больше года. Совсем недавно слушание уже было подошло к развязке, однако заявление одного из подсудимых – Ивана Балабанова во время произнесения последнего слова о том, что он себя оговорил, вынудило судью вернуть дело на стадию судебного следования.

На скамье подсудимых четверо: бизнесмен Ирек Ганеев и трое участников ОПГ «Квартала» – Фарид Галиуллин, Владимир Малков и Иван Балабанов, все трое уже находятся за решеткой по обвинению в других преступлениях.

«Отказ Балабанова от своих показаний не ставит под сомнение доказанность вины подсудимых, поскольку в ходе предварительного следствия Балабанов вину признавал, в ходе его допроса во время судебного процесса подтвердил признательные показания», – заявил сегодня прокурор.

Стоит вспомнить, что Балабанов, предполагаемый исполнитель убийства, во время предварительного следствия полностью признал свою вину. На допросе мужчина рассказал оперативникам, что они вместе с Малковым пробрались в подъезд дома, где жил Арутюнов, и застрелили его. Причем стрелял именно он.

Во время судебного разбирательства Балабанов подтвердил свои признательные показания, однако, сославшись на Конституцию РФ, детали произошедшего раскрывать не стал. И уже произнося последнее слово, мужчина неожиданно для всех заявил, что все это время оговаривал себя в надежде на смягчение условий наказания, которое он отбывает по другим преступлениям.

В связи с этим гособвинение попросило суд возобновить слушание по делу, чтобы повторно допросить обвиняемого и узнать, что именно заставило его изменить показания. Однако во время повторного допроса Балабанов ничего нового суду не сообщил. Заявил, что поддерживает все, что сказал в последнем слове, но отвечать на вопросы не стал, вновь сославшись на свое право, закрепленное Конституцией РФ.

Тем не менее гособвинение не изменило своего мнения: вина всех четверых подсудимых полностью доказана. В своей речи прокурор особенно отметил: видеозаписи, имеющиеся в материалах дела, подтверждают, что признательные показания обвиняемые давали добровольно, в присутствии адвокатов.

Гособвинение повторно попросило суд признать подсудимых виновными и назначить им наказание в виде лишения свободы: по 19,5 года для Ганеева и Малкова и 13,5 года для Галиуллина.

Ранее прокурор просил приговорить Балабанова к 12,5 года колонии строгого режима, на сегодняшнем прозвучала уже другая цифра – 13 лет.

«В связи с тем что Балабанов отказался от признательных показаний, что было одним из смягчающих обстоятельств, срок, который обвинение запрашивало для него, увеличился», – объяснил прокурор.

На сегодняшнем заседании Балабанов был немногословен. Сказал только, что вину не признает и к тому, что он рассказал в последнем слове, ему добавить нечего.

Его адвокат добавила, что обвинение строится на непоследовательных и противоречивых признательных показаниях Малкова, который позднее от них отказался. Кроме того, не выяснено, был ли на самом деле конфликт между Ганеевым и Арутюновым, а также не установлен револьвер, из которого производились выстрелы.

«Судебным следствием выявлены обстоятельства, которые не соответствуют утверждениям в обвинительном заключении. А также выявлены неустранимые сомнения в виновности подсудимых. Объективная картина преступления не установлена», – отметила адвокат и попросила полностью оправдать своего подзащитного.

Следом выступил другой подсудимый – Владимир Малков. Именно его явка с повинной в 2018 году позволила следствию пролить свет на события 2004 года. Малков, который на тот момент отбывал пожизненный срок в «Полярной сове», полностью признал вину в убийстве Арутюнова, а также рассказал, кто еще был причастен к этому делу.

Однако уже во время допроса в суде Малков отказался от признательных показаний. Сегодня он рассказал, что именно заставило его взять на себя вину в убийстве Арутюнова.

Малков заявил, что согласился признаться в чужом преступлении потому, что сотрудники МВД якобы обещали ему смягчить условия содержания. Он хотел протезировать себе зубы, а также обратиться к врачу с болями в спине – все это ему обещали устроить по приезде в Казань, если он напишет явку с повинной.

Однако, заявил Малков, ничего из обещанной помощи ему предоставлено не было. Более того, вскоре мужчине заблокировали лицевой счет и сняли все деньги, которые ему присылали родственники, в счет погашения задолженностей. Именно это, по словам Малкова, заставило его отказаться от признательных показаний.

Выслушав всех участников процесса, судья удалился в совещательную комнату для принятия окончательного решения по делу.

Напомним, что, по версии следствия, Ирек Ганеев, отвечавший за коммерцию в группировке «27-й квартал», является заказчиком убийства. Арутюнов – гендиректор МУП «Водоканал» – отказался согласовать акт технического освидетельствования новых коммуникаций в салоне ритуальных услуг на улице Адоратского, строительством которого занимался Ганеев.



Мужчина не смог договориться с Арутюновым и решил его устранить. За помощью он обратился к участникам ОПГ «Квартала» – Галиуллину, Малкову и Балабанову, пообещав им 10 тысяч долларов за убийство Арутюнова.



Ганеев через Галиуллина передал Малкову и Балабанову все необходимое для преступления: инструкции, маски-шапочки и магнитный ключ от подъезда, где жил Арутюнов, а затем и деньги.



Утром 5 февраля 2004 года, как утверждает следствие, Балабанов и Малков пробрались в подъезд дома своей жертвы и стали ждать, когда он выйдет из квартиры. Когда Арутюнов подошел к выходу из подъезда, Балабанов выстрелил в него трижды. От полученных ранений мужчина скончался.