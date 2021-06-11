Следствие по делу убийства главы «Водоканала» возобновили после заявления о самооговоре

Дело об убийстве генерального директора «Водоканала» Григория Арутюнова в 2004 году будет слушаться снова. Такое решение судья принял, выслушав последнее слово одного из обвиняемых Ивана Балабанова.

На скамье подсудимых четверо — бизнесмен Ирек Ганеев и трое участников ОПГ «Квартала» — Фарид Галиуллин, Владимир Малков и Иван Балабанов, все трое уже находятся за решеткой по обвинению в других преступлениях.

Во время заседания все обвиняемые, как и прежде, скрывали лицо от камер. Перед стартом процесса Галиуллин и Балабанов, которым предстояло сказать последнее слово, долго переговаривались с адвокатами.

Фарид Галиуллин, как и ранее во время прений, утверждал, что отношения к убийству Арутюнова он не имеет, а уголовное дело носит заказной характер. Подсудимый рассказал, что признательные показания он якобы дал под давлением, испугавшись угроз со стороны оперативников.

Особенно Галиуллин акцентировал внимание на непричастности к делу Ганеева, которого следствие считает заказчиком убийства, охарактеризовав его как трудолюбивого и ответственного семьянина. По его словам, Ганеев работал на него в качестве директора фирмы «Инсаф», а в состав группировки «27-й квартал» он никогда не входил. Галиуллин заявил, что всеми основными вопросами в группировке занимался лично и только сам принимал решение, что и кому делать.

«Мы пошли по пути наименьшего сопротивления, оговорив себя и других. Ваша честь, прошу Вашего справедливого рассмотрения дела в отношении Ганеева Ирека. Он не заказывал убийство Арутюнова и не мог этого сделать. Какое будет решение в отношении меня — на Ваше усмотрение», — обратился к судье Галиуллин.

Следующим последнее слово сказал Иван Балабанов. Во время следствия мужчина рассказал оперативникам, как они вместе с Малковым проникли в подъезд дома, где жил Арутюнов и застрелили его. После начала судебного разбирательства Балабанов от своих показаний отказался, сказал только, что вину признает, но, сославшись на статью Конституции РФ, объяснять что-либо не стал.

Еще на днях во время прений мужчина полностью признал вину в убийстве и раскаялся. Сегодняшнее заявление Балобанова стало неожиданностью для всех участников процесса.

«В своем последнем слове хочу сказать правду. К убийству Арутюнова я никакого отношения не имею. Я оговорил себя и других, испугавшись увеличения срока наказания. Мне обещали, что после процесса я сразу уйду домой по УДО. Я устал сидеть и смалодушничал. Сейчас видя, что невиновному человеку могут дать почти 20 лет, я решил сказать правду», — заявил Балабанов.

Двое других обвиняемых сказали последнее слово еще на прошлом заседании. Малков, который уже находится за решеткой на пожизненный срок, заявил, что оговорил себя в надежде на смягчение условий отбывания наказания. Ганеев, с первого дня отрицавший свою вину, заявил, что никаких причин для убийства Арутюнова у него не было.

Выслушав последнее слово Балабанова прокурор ходатайствовал о возобновлении судебного следствия.

«На прениях Балабанов признавал свою вину, а теперь отказывается от данных показаний. Для принятия справедливого решения необходимо его допросить, узнать, что он делал в момент преступления, почему решил взять на себя вину и почему сейчас отказывается от признания», — прокомментировал прокурор.

Суд удовлетворил требование гособвинения. Дело возвращено на стадию судебного следствия. В ближайшее время состоится повторный допрос Балабанова и новые прения.

Напомним, что, по версии следствия, Ирек Ганеев, отвечавший за коммерцию в группировке «27-квартал», является заказчиком убийства. Причиной стал отказ Арутюнова согласовать акт технического освидетельствования новых коммуникаций в строящемся салоне ритуальных услуг на улице Адорадского из-за нарушения условий первоначального проекта.

Ганеев не смог договориться с Арутюновым и решил его устранить. Для исполнения своего замысла мужчина обратился к участникам ОПГ «Квартала» — Галиуллину, Малкову и Балабанову, пообещав заплатить 10 тысяч долларов, если они избавятся от Арутюнова.

Ганеев через Галиуллина передал Малкову и Балабанову все необходимое для преступления: инструкции, маски-шапочки и магнитный ключ от подъезда, где жил Арутюнов, а затем и деньги.

Утром 5 февраля 2004 года, как утверждает следствие, Балабанов и Малков пробрались в подъезд дома своей жертвы и стали ждать, когда он выйдет из квартиры. Когда Арутюнов подошел к выходу из подъезда, Балабанов выстрелил в него трижды. От полученных ранений мужчина скончался.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в прениях прокурор запросил 65 лет колонии для четверых обвиняемых в убийстве главы «Водоканала». Для Малкова обвинение попросило добавить еще 19,5 лет лишения свободы к его пожизненному сроку.

Для Балабанова прокурор запросил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В сумме с уже отбываемым наказанием, общий срок заключения Балабанова должен был составить 23,5 года.

Для Ганеева прокурор попросил по 19,5 лет колонии строго режима, а для Галиуллина – 13,5 лет. Тогда общий срок наказания Галиуллина, с учетом предыдущего приговора, составит 25 лет заключения, 10 из которых он должен будет провести в тюрьме.