Прокурор запросил 65 лет колонии для четверых обвиняемых в убийстве главы «Водоканала»

Сегодня в Вахитовском суде Казани гособвинение выступило в прениях по делу об убийстве гендиректора «Водоканала» Григория Арутюнова. На скамье подсудимых четверо — бывший коллега убитого Ирек Ганеев и трое участников ОПГ «Квартала» — Фарид Галиуллин, Иван Балабанов и Владимир Малков.

На судебном заседании прокурор попросил суд признать всех четверых подсудимых виновными. Для Малкова обвинение запросило добавить еще 19,5 лет лишения свободы к его пожизненному сроку. Причем первые 10 лет мужчина должен будет провести в тюрьме, а оставшуюся часть наказания¬ ¬– в колонии особого режима.

Для Балабанова, который, по версии следствия, стрелял в Арутюнова, прокурор запросил 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В сумме с уже отбываемым наказанием, общий срок заключения Балабанова составит 23,5 года.

Также гособвинение попросило суд отправить в колонию строгого режима на 19,5 лет Галиуллина. Его общий срок заключения составит 25 лет, первые 10 из которых он должен будет провести в тюрьме.

Для Ганеева, который, по версии следствия, являлся заказчиком убийства, прокурор «обозначил» 19,5 лет в колонии строгого режима.

Напомним, что, по версии следствия, в 2004 году Ирек Ганеев заказал убийство главы МУП «Водоканал» Григория Арутюнова. Таким образом мужчина хотел скрыть аферу со строительством канализации. Ганеев обратился к Галиуллину, Малкову и Балабанову, пообещав им за это 10 тыс. долларов.

Утром 5 февраля 2004 года злоумышленники через чердак пробрались в подъезд дома на улице Чехова, где жил Арутюнов и стали ждать, когда он выйдет из квартиры. Когда мужчина подошел к выходу из подъезда, Балабанов выстрелил в него три раза. От полученных ранений Арутюнов скончался.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что один из обвиняемых по делу заявил, что признался в совершении преступления только ради того, чтобы отдохнуть от колонии, где он уже отбывает пожизненный срок за другие преступления.

