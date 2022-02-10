В Казани пройдут слушания по проекту засыпки Казанки для возведения Соборной мечети

В Казани пройдут публичные слушания по оценке воздействия на окружающую среду засыпки акватории Казанки для создания одного из участков, предназначенных для строительства Соборной мечети. Соответствующее уведомление размещено на сайте Управления архитектуры исполкома города.

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) должно подготовить ООО «Эко-М». Помимо строительства мечети, намыв нового участка должен позволить организовать здесь зону отдыха и в целом благоустроить территорию на левом берегу Казанки.

Слушания по обсуждению предварительных материалов ОВОС назначены на 4 марта. Они пройдут в КЦ «Сайдаш» (ул. Николая Ершова, д. 57а). Мероприятие начнется в 10 часов. Принять в нем участие можно будет как очно, так и по видеосвязи.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на создание проекта планировки территории для строительства Соборной мечети в Казани направлено 12,8 млн рублей. Общая площадь планировки территории в соответствии с техзаданием составляет 44,7 гектара.

При этом место возведения Соборной мечети станет окончательно известно только после проведения экологических и градостроительных экспертиз. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать все необходимые исследования, прежде чем определять конкретное положение мусульманского храма и начинать строительство.