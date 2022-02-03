В Казанском Кремле рассказали, когда будет известно место строительства соборной мечети

Закладка первого камня для строительства Соборной мечети в Казани включена в цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Ближе к этому времени и определят, где будут строить новую мечеть. Сейчас рассматривается множество вариантов, решение будет принято исходя из градостроительной и экологической экспертизы. Об этом на брифинге с журналистами рассказала руководитель пресс-службы Президента Татарстана Лилия Галимова

«Из-за того что рассматривают много мест для строительства мечети, определенное время займут градостроительные и экологические экспертизы. Это не быстрый, а довольно глубокий и подробный процесс. Для Президента Татарстана Рустама Минниханова приоритет не в том, чтобы поскорее определиться с местом строительства, а посмотреть подробно на все варианты и выбрать наиболее соответствующее для мечети место», — отметила она.

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