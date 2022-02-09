Татарстан направит 12,8 млн рублей на планировку территории для Соборной мечети в Казани

На создание проекта планировки территории для строительства Соборной мечети в Казани направлено 12,8 млн рублей, сообщается в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Деньги выделены распоряжением Кабинета Министров РТ из бюджета Татарстана.

Планировка предполагает создание искусственного земельного участка на территории Куйбышевского водохранилища в Казани. Общая площадь планировки территории в соответствии с техзаданием – 44,7 га. Проект должен учитывать развитие систем инженерно-технического и транспортного обеспечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что место возведения Соборной мечети станет известно только после экологических и градостроительных экспертиз. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести все необходимые исследования, прежде чем определять конкретное положение мусульманского храма и начинать строительство.

Предварительно сообщалось, что мечеть появится на противоположном от Кремля берегу Казанки.