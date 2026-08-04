В Казани пройдет этап II Кубка Раиса Татарстана среди участников СВО по нардам
Во время Дня казанского спорта в экстрим-парке «УРАМ» состоится этап II Кубка Раиса Татарстана среди участников специальной военной операции, посвященный нардам. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.
«Казань вновь примет соревнования по нардам Кубка Раиса Татарстана для участников СВО. С помощью таких событий мы видим, как они социализируются и возвращаются к обычной жизни через спортивную реабилитацию», – рассказал он.
Для участников турнира мастер-класс проведет чемпион мира по нардам Айрат Фатыхов.
Гарипов также напомнил, что совсем недавно в Казани прошли соревнования по фиджитал-спорту на Кубок Раиса Татарстана.