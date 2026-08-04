День казанского спорта начнется с зарядки с известными спортсменами
В столице Татарстана в субботу, 8 августа, состоится День казанского спорта. Ключевой площадкой станет экстрим-парк «УРАМ», где с самого утра начнутся спортивные активности для жителей и гостей города. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.
«Мы придумали много разных событий для Дня казанского спорта. Начнется мероприятие в 8.30 с массовой утренней зарядки, которую проведут именитые спортсмены. Затем пройдет ряд соревнований по разным видам спорта», – отметил он.
Вход на мероприятие будет свободным, однако для ряда активностей понадобится предварительная регистрация, чтобы конкретную команду смогли внести в сетку турнира, добавил Гарипов.
«День казанского спорта – это праздник, где рекорды становятся общей историей, а спорт объединяет всех. Приглашаем всех стать частью этого события», – заключил он.
Одной из тех спортсменок, которым предстоит проводить утреннюю зарядку, стала победительница первенства Европы по самбо Виринея Максимова.
«Хочется, чтобы как можно больше людей пришло на утреннюю зарядку. Это необходимая вещь в жизни каждого человека. К тому же пообщаться с состоявшимися спортсменами может оказаться очень полезным для детей, которые могут определиться с тем видом спорта, каким сами хотят заниматься», – подчеркнула она.
Важность таких встреч для начинающих спортсменов подчеркнул и призер чемпионата и Кубка России по спортивной гимнастике Матвей Занин, который также будет вести зарядку 8 августа в «УРАМе».
«Моим кумиром всегда был Алексей Немов. Когда он приезжал в Казань с мастер-классами, я всегда с восхищением на него смотрел. Записи его выступлений меня сильно вдохновляли и продолжают мотивировать и сейчас», – поделился он собственным опытом.
Профессионал напомнил, что зарядка с утра поднимает настроение и улучшает физическое состояние, поэтому важно делать ее каждый день.
Подробное расписание всех активностей Дня Казанского спорта размещена в канале «Спортивная Казань».