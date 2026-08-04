День казанского спорта начнется с зарядки с известными спортсменами

Изображение иллюстративное, на снимке – День физкультурника 2024 года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана в субботу, 8 августа, состоится День казанского спорта. Ключевой площадкой станет экстрим-парк «УРАМ», где с самого утра начнутся спортивные активности для жителей и гостей города. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

«Мы придумали много разных событий для Дня казанского спорта. Начнется мероприятие в 8.30 с массовой утренней зарядки, которую проведут именитые спортсмены. Затем пройдет ряд соревнований по разным видам спорта», – отметил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Вход на мероприятие будет свободным, однако для ряда активностей понадобится предварительная регистрация, чтобы конкретную команду смогли внести в сетку турнира, добавил Гарипов.

«День казанского спорта – это праздник, где рекорды становятся общей историей, а спорт объединяет всех. Приглашаем всех стать частью этого события», – заключил он.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Одной из тех спортсменок, которым предстоит проводить утреннюю зарядку, стала победительница первенства Европы по самбо Виринея Максимова.

«Хочется, чтобы как можно больше людей пришло на утреннюю зарядку. Это необходимая вещь в жизни каждого человека. К тому же пообщаться с состоявшимися спортсменами может оказаться очень полезным для детей, которые могут определиться с тем видом спорта, каким сами хотят заниматься», – подчеркнула она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Важность таких встреч для начинающих спортсменов подчеркнул и призер чемпионата и Кубка России по спортивной гимнастике Матвей Занин, который также будет вести зарядку 8 августа в «УРАМе».

«Моим кумиром всегда был Алексей Немов. Когда он приезжал в Казань с мастер-классами, я всегда с восхищением на него смотрел. Записи его выступлений меня сильно вдохновляли и продолжают мотивировать и сейчас», – поделился он собственным опытом.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Профессионал напомнил, что зарядка с утра поднимает настроение и улучшает физическое состояние, поэтому важно делать ее каждый день.

Подробное расписание всех активностей Дня Казанского спорта размещена в канале «Спортивная Казань».