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Ру Тат
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23 августа 2021  20:42

В Казани продлили ограничение движения по улице Айтматова из-за строительства метро

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В Казани продлили ограничение движения автомобилей и пешеходов по участку улицы Чингиза Айтматова. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, подписанный в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд по улице возле дома №1 и возле строения №90б по улице Юлиуса Фучика будет перекрыт не до 24 августа, как планировалось ранее, а до 31 августа. Изначально движение предполагалось возобновить еще 30 июля.

Причиной перекрытия движения стали работы по строительству метрополитена, напоминают в городской администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вторая ветка казанского метро с четырьмя станциями будет запущена в 2027 году.

#перекрытие движения #казанский метрополитен #строительство метро
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