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Ру Тат
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21 мая 2021  15:45

Участок улицы Айтматова в Казани закроется до конца июля из-за строительства метро

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В Казани с 26 мая по 30 июля будет закрыт для движения транспорта участок по улице Ч. Айтматова, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд будет закрыт возле дома №1 по ул.Айтматова и строения №90б по ул.Фучика. 

Движение будет ограничено в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Ввести его в эксплуатацию планируется через 6 лет.

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