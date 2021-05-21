Участок улицы Айтматова в Казани закроется до конца июля из-за строительства метро

В Казани с 26 мая по 30 июля будет закрыт для движения транспорта участок по улице Ч. Айтматова, сообщает пресс-служба мэрии.

Проезд будет закрыт возле дома №1 по ул.Айтматова и строения №90б по ул.Фучика.

Движение будет ограничено в связи со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство первого участка второй линии метрополитена Казани. Ввести его в эксплуатацию планируется через 6 лет.