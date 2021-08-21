Вторая ветка казанского метро с четырьмя станциями будет запущена в 2027 году

В Казани началось строительство второй ветки метро, которая будет запущена в 2027 году. Об этом рассказал генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан24».

«Целиком ветка с четырьмя станциями должна запуститься в 2027 году. Она решит проблемы микрорайона Азино. Станции пойдут от торгового центра „Мега“, затем по улицам Сахарова и Фучика до пересадочной станции Дубравная. Пока это рабочие названия. Окончательные их наименования будут решены путем голосования», — сказал Абдулхаков.

Он отметил, что генпланом Казани предусмотрено строительство трех линий метрополитена, которые включают в себя 26 станций. «Но хотелось бы еще раз взглянуть на концепцию вилочкового развития метрополитена, которая позволяет за 15 минут разгрузить станцию с насыщенным пассажиропотоком», — сказал спикер.

Также он рассказал, что генпланом города предусмотрено развитие линии трамвая до «Салават Купере», а также развитие линии трамвая от конечной «9 микрорайон» по маршруту № 4 до улицы Завойского.

Кроме того, недавно был презентован новый проект метробуса в Казани. «Это система скоростных автобусов, вместимость которых сопоставима с трамвайной. Оплата проезда производится по принципу метрополитена.

В своем строительстве линий метробусов недорога. Для Казани мы проработали четыре линии метробуса — в „Салават Купере“, на улице Гаврилова, Дербышки, в сторону Оренбургского тракта», — пояснил Абдулхаков.