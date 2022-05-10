В Казани приостановили запуск сети 5G

Проект по запуску в Казанском Кремле и метрополитене столицы Татарстана сети пятого поколения (5G) поставлен на паузу с учетом сложившейся ситуации. Об этом рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин, передает ТАСС.

«Мы пока поставили на паузу (проект по запуску сети 5G — прим. Т-и). <…> Это не значит, что мы не будем делать в этом году, просто поставили на паузу, для того чтобы к этому вопросу вернуться в конце мая. Уже более конкретно вопросом заняться», — пояснил глава Минцифры республики, уточнив, что проект не исключен полностью из планов.

В январе стало известно, что «Ростелеком» подал в Государственную комиссию по радиочастотам заявку, чтобы испытать технологии 5G в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Позднее Айрат Хайруллин сообщил, что технологию 5G планируют испытать в Казанском Кремле в 2022 году, объявленном в Татарстане Годом цифровизации, однако вопрос необходимого диапазона частот еще не решен.

Еще в 2021 году оператор мобильной связи Tele2 и компания Nokia запустили пилотную зону 5G в Казанском метрополитене, а МТС с использованием оборудования корпорации Ericsson организовала пилотную зону 5G в городе Иннополисе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. Многие иностранные компании приостановили деятельность на территории страны.