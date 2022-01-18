На территории Казанского Кремля планируется дополнительно испытать 5G

Технологию 5G планируют испытать в Казанском Кремле, однако вопрос необходимого диапазона пока не решен. Об этом на брифинге о проведении Года цифровизации сообщил глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.

«Вчера был анонс о запуске 5G в казанском метрополитене. Компания МТС планирует запустить 5G на территории Казанского Кремля. Вопрос необходимого диапазона пока не решен. Это тот диапазон, который позволил бы покрыть всю республику технологией 5G. Тем не менее мы в таких экспериментальных промышленных зонах за пределами Иннополиса, метрополитена будем создавать условия, чтобы любой гражданин, в частности наши туристы, мог воспользоваться услугами 5G на территории Казанского Кремля», — отметил министр.

Введение 5G в Казанском Кремле необходимо согласовать с ЮНЕСКО. «Казанский Кремль — это объект культурного наследия, поэтому здесь нельзя просто так взять и что-то поставить», — уточнил Хайруллин.

Что касается сети 5G в других общественных пространствах, то эта работа пока находится на стадии обсуждения вопросов разрешения и необходимых инвестиций. Министр выразил надежду, что сигнал 5G появится и на других «знаковых общественных пространствах».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в метро Москвы, Петербурга и Казани протестируют сеть 5G.