В метро Москвы, Петербурга и Казани протестируют сеть 5G

«Ростелеком» подал заявку в Государственную комиссию по радиочастотам (ГКРЧ), чтобы испытать технологии связи пятого поколения (5G) в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на материалы комиссии.

«Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения», — пояснил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. Это нужно не только операторам, но и будущим потребителям сервисов, подчеркнул он.

Костарев утверждает, что тестирование в метро данных частот не будет помехой наземным радиоэлектронным средствам.

Отмечается, что «Ростелеком» в заявке просит ГКРЧ выделить диапазон частот 3,3 — 3,4 ГГц и 3,8 — 4,1 ГГц на наземных станциях метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани для «научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G», а в подземных — 3,4 — 3,8 ГГц. Отмечается, что в подземном метро столицы эксперимент хотят провести на Кольцевой линии.

«Известия» уточнили, что в Минцифре обещают на ближайшем заседании ГКРЧ рассмотреть заявку «Ростелекома».