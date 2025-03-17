В Казани представят повесть Гелюсы Закировой «Энекәш», посвященную спецоперации

В среду, 19 марта, в «Литературном кафе» на первом этаже здания «Татмедиа» представят посвященную специальной военной операции повесть«Энекәш» Гелюсы Закировой, главного редактора журналов «Мәгариф» и «Гаилә һәм мәктәп».

Младший брат Гелюсы Закировой, Ильнур Закиров (позывной Физик), с первых дней мобилизации принимал участие в специальной военной операции и погиб в начале этого года.

В повести описываются переживания и события, с которыми сталкивается сельский парень Амир Фазылов (его позывной, Физик, совпадает с позывным брата автора) после мобилизации и попадания на специальную военную операцию.

Через образ Амира писательница стремится раскрыть взаимоотношения, противоречия и неожиданные ситуации, в которых татарстанские парни, ушедшие на фронт, теряют друзей, получают ранения, но сохраняют человеческие качества и остаются верными идее единства с семьей, земляками и страной в целом.

По сюжету, 40-летний Амир Фазылов, живущий с родителями в деревне, получив повестку, в отличие от некоторых других, не пытается скрыться. Несмотря на травму ноги, полученную на стройке, он в назначенное время является в военкомат. После всего лишь трех дней, проведенных на пункте сбора, его отправляют в составе 1234-го полка из Татарстана в Белгородскую область. В суматохе Амир теряет паспорт, у него нет ни жетона, ни других документов. Произведение начинается с того, что его сестра Амина отправляет эти документы в военную прокуратуру. Сотрудники прокуратуры проявляют человеческое отношение к проблемам, связанным с СВО.

События, происходящие с Амиром Фазыловым после того, как он надевает солдатскую форму, включают конфликты в поезде, пьяные выходки некоторых сослуживцев и даже трагедию на границе, когда из-за нарушения приказа и использования телефона происходит несчастный случай. На позициях бойцы сталкиваются с необходимостью бороться с дронами и окопным бытом. Герой, оставшись один, держит гранату наготове, чтобы не попасть в плен, и в последний момент, увидев подкрепление, ощущает единство с товарищами. Описываются разрушенные украинские деревни и судьбы стариков, живущих в них. Писательница утверждает, как военные, помогая им, смягчаются сердцем, но их отношение к противнику остается непреклонным.

В произведении также выделяется образ сослуживца Амира Фазылова – молодого парня Айдара Сабирова. Айдар временно возвращается домой на побывку, участвует в Сабантуе. Его воспринимают как героя и приглашают спеть на сцену, и в этот момент он делает предложение своей возлюбленной.

Еще одна сюжетная линия связана с корреспондентом газеты «Казансу» Алией Ганиевой. Она часто бывает в деревнях, общается с теми, кто собирает помощь, а также с родителями героев. Ее собирательный образ призван показать работу журналистов. В произведении также раскрывается история контрактника Рафила, который добровольно ушел на спецоперации, верил в победу, но погиб в первые дни, попав под обстрел. Описывается, как его тело возвращают в деревню, трагедия семьи и сплочение родных, земляков и даже тех, кто находится за границей.

Мотив духовной связи Амира Фазылова с родной деревней проходит через все произведение. После потери самого близкого друга в бою самым большим утешением для него становится мысль о возвращении домой. Но и дома не все легко – мать начинает терять память из-за переживаний, у отца, перенесшего инсульт, отказывают ноги. Однако любовь девушки-фельдшера дает протагонисту силы жить дальше.

Поездка Амины с волонтерами, доставляющими помощь в зону специальной военной операции, также переплетается с судьбами земляков. Она собирает письма и посылки для их родных, но встретиться с Физиком ей не удается. Его взвод как раз в день предполагаемой встречи уходит на штурм.

«Таким образом, события будут продолжаться. Произведение продвигает идею оставаться ЧЕЛОВЕКОМ, несмотря на любые трудности», – подчеркивают организаторы презентации.

Мероприятие организуют журнал «Казан утлары» и АО «Татмедиа». Оно начнется в 11.00.