Брат писательницы Гелюсы Закировой погиб на СВО

Младший брат главного редактора журнала «Мәгариф», писательницы Гелюсы Закировой Ильнур Закиров погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об утрате она сообщила в соцсетях.

Позывным Ильнура Закирова был «Физик». «Он единственный попавший под мобилизацию в нашей деревне», - рассказывала Гелюса Закирова в своем интервью «Интертату».

Позже она поделилась с подписчиками радостными моментами, когда брат приехал в свой первый отпуск. Этим же видео она сопроводила сообщение о гибели брата. Фотография Ильнура Закирова также размещена на недавно организованной в «Татмедиа» выставке.

«Мы всегда стараемся быть на связи, но бывает, проходят недели, месяцы в ожидании вестей. Ильнур молодец, как только появляется возможность, звонит. Для нас самая важная новость - это когда говорят, что «Физик» жив», - рассказала тогда Гелюса Закирова.

Ильнур Закиров был мобилизован в октябре 2022 года и служил пулеметчиком. Весной 2024 года был ранен, но после реабилитации вновь отправился в зону специальной военной операции. Награжден медалью «Участник специальной военной операции».

Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям Ильнура Закирова.