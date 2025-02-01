Главред журнала «Мәгариф»: «На похоронах брата в небе с криком кружили две птицы»

В деревне Среднее Балтаево похоронили Марата Гайнутдинова, в селе Малые Болгояры предали земле тело Ильнура Закирова. Когда хоронили Ильнура, люди заметили двух орлов, которые с криками кружили в небе, – будто два храбрых воина прощались с людьми.





Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«После смерти он мне приснился»

О похоронах корреспонденту «Интертат» рассказала родная старшая сестра Ильнура – главный редактор журнала «Мәгариф», писательница Гелюса Закирова. Поддержать семью Закировых и выразить глубокие соболезнования приехали председатель Союза журналистов РТ, генеральный директор ТРК «Татарстан – Новый век» Ильшат Аминов, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, главные редакторы СМИ.

Ильнур Закиров – единственный мобилизованный из этого села. Повестку он получил в октябре 2022 года. В зоне проведения специальной военной операции он служил пулеметчиком. Весной 2024 года был ранен, но после реабилитации снова уехал на СВО. Награжден медалью «Участник специальной военной операции». Ранее Ильнур служил в Чечне. По словам сестры, он с нетерпением ждал очередного отпуска, мечтал приехать в родное село, увидеться с семьей. Но этого не случилось. В последний раз в родных краях он побывал в сентябре прошлого года.

Фото: из семейного архива

«Мы росли в семье три девочки, три мальчика, Ильнур – пятый ребенок. Старший брат умер молодым, теперь вот потеряли младшего брата. Ильнуру 13 января исполнилось 43 года. Мы его поздравляли, передали ему свои самые лучшие, теплые пожелания. Уже был приказ об отпуске, он купил новую одежду, даже сумку собрал. Их отправили на передовую. 19-20 января мы находились с ним на связи, а 21 января он подорвался на мине, был ранен осколками, выжить не смог», – вздыхает Гелюса Закирова.

Фото: из семейного архива

Она рассказала, что всего за несколько дней до гибели брата она с ним переписывалась и неожиданно для себя написала повесть о его жизни. «Каждое слово пропускала через душу, плакала, когда писала», – говорит она. Повесть могла быть написана и позже, ведь они уже ждали Ильнура в отпуск. Но, будто подсказало предчувствие, она успела расспросить и записать то, что хотел сказать брат, и так появилась история о его жизни.

«После смерти он мне приснился. А младшей сестре снится, что он звонит с чужого номера, спрашивает, расчистили дорогу или нет. Это происходило в то время, когда мы уже почти неделю ждали его тела. При нашем последнем разговоре он был невеселый, в подавленном состоянии. Видимо, переживал, что в отпуск не получается приехать. Он очень хотел, уже собрался. Мы тоже очень ждали, планировали устроить «аш» с родственниками, соседями», – рассказала моя собеседница.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Руки у него были золотые»

Ильнур рос озорным мальчиком, сочинял юмористические стихи. Любил лошадей.

«Лошадей любил, он работал на запряженной лошади, после Чечни у него была лошадь по кличке Күгәрчен (Голубка). Руки у него были золотые. Мог найти и расчистить родник, незаметный для других, обустроить озеро или плотину, имел к этому своеобразные инженерные способности. Никому в помощи не отказывал, был бескорыстным, отзывчивым», – рассказывает сестра.

На фронте позывным Ильнура был «Физик». Такой псевдоним он получил еще во время учебы на физфаке в Казани. В школе Ильнур побеждал на олимпиадах по физике.

Гелюса Закирова поблагодарила волонтеров, которые помогали перевезти тело брата. «Особенно Ильнуру Яруллину из Арска большое спасибо! Такого человека нет в мире. Все объяснял, пока везли тело, держал под контролем, был на связи. Мы очень переживали», – рассказала она.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Две птицы с криками кружили в небе»

По словам Гелюсы Закировой, подготовка к похоронам проходила без каких-либо проблем.

«Будто он сам все устраивал, совершенно без каких-либо трудностей, вопросы решались сами по себе. Мы будто чувствовали помощь брата. И в жизни он был человек положительный, никого не беспокоил. Если еда не готова, готов был подождать, если холодно – «ничего страшного, все будет нормально». На службе он тоже не жаловался, просто говорил: «Тут прилетает и сверху, и снизу, бывает…»

Когда в 3 часа ночи привезли тело, я пошла встречать. Взяла платок, а там – божья коровка. Будто это он сообщил мне: «Апа, я еду». На похоронах люди заметили, как две птицы с криками кружили на небе…

На утро были назначены похороны Марата из Среднего Балтаево, мы в знак уважения договорились хоронить после полудня», – пояснила сестра погибшего.

«Он как-то сказал: «Апа, отсюда вернуться не получится, наверное»

Гелюса Закирова вспоминает, как весной 2024-го Ильнур был ранен, но уже через месяц вернулся на СВО.

«Его, раненного, сразу не смогли вынести с поля боя, на это ушло 5 дней. Им пришлось прятаться в блиндаже. В ноге были осколки – он выковыривал их ножом. Он отправлял мне видео, попросил, чтобы они у меня хранились. В 2023 году он попал в очень сложную зону и сказал тогда: «Апа, наверное, отсюда не получится вернуться». Потом, когда он приехал в отпуск, эти слова у него уже забылись. Весной прошлого года он также был ранен, лежал в госпитале. Некоторые осколки так и не удалось удалить», – поделилась Гелюса апа.

Она поблагодарила всех, кто пришел проводить брата в последний путь.

Даже после своей гибели Ильнур будто оставался рядом с близкими, заботился о них. Иначе как объяснить почти мистические случаи.

«Это было в те дни, когда мы ждали тело. Муж решил починить пол, в гараже искал нужный шуруп. Долго не мог найти, поэтому в сердцах сказал: «Ильнур, ну куда ты его положил?!» Тут в гараж залетает птица, бьется об стены, крылом задевает дверцу одного из шкафов и вылетает в дверь. «Открыл этот шкаф – шуруп там. До этого три раза смотрел – не заметил», – рассказал муж», – поделилась Гелюса Закирова.

Фото: из семейного архива Земфиры Мухаметшиной

«Просил собрать одноклассников на встречу»

Земфира Мухаметшина в школе училась вместе с погибшим. Она рассказывает, какой трагедией стала смерть Ильнура для всех одноклассников.

«Словами не передать, как тяжело. Это был такой искренний, отзывчивый человек. Очень любил свою родную деревню. Улыбчивый, добрый. Всем помогал. Если у кого-то в хозяйстве нужна помощь – сруб поставить, печь сделать, он был там, не боялся тяжелого труда. Для нас он настоящий герой, гордимся им.

Фото: из семейного архива Земфиры Мухаметшиной

Он очень хотел, чтобы мы собрались всем классом. Попросил меня организовать встречу одноклассников, чтобы все пришли. Но нам не удалось собраться. Теперь уже есть у меня сожаление, что его просьбу я не исполнила. А в последнее время он почти каждый день говорил об одноклассниках, спрашивал о них. «Как у вас там дела? Я жив, пусть будет суждено нам встретиться в этом мире», – писал он.

В этот раз перед отпуском он тоже писал мне, попросил собрать всех. Но даже на его похороны на 100 процентов собраться у нас не получилось.

Фото: из семейного архива Земфиры Мухаметшиной

Они на СВО под землей обустроили себе комнату для намаза. Он говорил, что старается читать намаз, всегда произносил молитвы. Говорил, что молитвы его оберегают. Пусть его душа будет в раю!» – пожелала Земфира.

Она тоже рассказала, как перед смертью Ильнур отправил одно необычное видео.

«20 января он отправил видео, где летает ангел, и подписано примерно так: «Все мы в руках Господа, не можем знать, что будет завтра». Заранее чувствовал?! 21-го он погиб…» – сказала она.

Одногруппник погибшего Ильдар тоже поделился своими самыми светлыми воспоминаниями.

«Мы поначалу даже не поверили, что его нет. С ним такое не должно было случиться. В институте в Казани показал себя как очень воспитанный, умный, простой парень. Никому плохого слова не мог сказать. Мы-то были озорные, неспокойные, а он – совсем другой. Даже когда нас ругали, его сажали отдельно, чтобы не попадал в наши ряды», – вспомнил студенческие годы Ильдар.

Выражаем свои глубокие соболезнования Гелюсе Закировой, родителям погибшего Рауфу абый, Зайтуне апа, всем родным, близким.

Гульнар Гарифуллина, «Интертат», перевод с татарского