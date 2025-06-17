В Казани предложили создать кластер по переработке отходов

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Создать инфраструктуру для раздельного сбора и переработки отходов в пределах Казани или Татарстана предложила директор агентства стратегического менеджмента KOMANDA Валерия Маршалова. Об этом она заявила на XXXIX сессии Казанской городской Думы, представляя Стратегию устойчивого развития Казани до 2030 года (с перспективой до 2040 года).

«Невозможно заниматься только раздельным сбором или переработкой. Инфраструктура нужна и там, и там. Поэтому ставим задачу к 2030 году увеличить количество точек приема и объема принятых вторичных материальных ресурсов в два раза. Нам нужен производственный кластер по переработке отходов на территории региона. Если мы хотим быть регионом экологического благополучия, нужна инфраструктура переработки в регионе или городе», – сказала Маршалова.

Предложение докладчицы поддержал мэр Казани Ильсур Метшин. Он напомнил, что Татарстанское отделение «Единой России» на заседании президиума регионального совета партии предложило выдвинуть на выборы Раиса РТ кандидатуру действующего руководителя республики Рустама Минниханова. Окончательное решение будет принято 26 июня на конференции партии.

«Если кандидатура будет поддержана, мы надеемся, что в его предвыборной программе будет создание кластера по переработке вторсырья. Это касается каждого жителя, потому что мы плодим новые площадки мусора. Надеемся, что Раис РТ поддержит наше начинание и мы создадим кластер по переработке вторсырья с региональным оператором. Это будет выгодно, потому что транспортное плечо будет коротким. Это снизит объемы мусора, создаст новые рабочие места, качественно улучшит экологию региона», – подчеркнул глава города.