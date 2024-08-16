84% пассажиров Казани добровольно платят за проезд на бескондукторных маршрутах

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В Казани 84% пассажиров без напоминания оплачивают проезд на бескондукторных маршрутах. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Метроэлектротранса» Алексей Варин на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, приуроченной к 125-летию пуска первого электрического трамвая в Казани.

«У бескондукторной системы большие перспективы. Выяснилось, что большинство пассажиров ведет себя сознательно: 84% граждан оплачивают поездку по собственной инициативе, 14,6% расплачиваются после обращения контролера. Только 1,4% пассажиров отказываются от оплаты даже после того, как их забывчивость обнаруживается мобильными бригадами ревизоров», – рассказал докладчик.

За семь месяцев 2024 года МУП «Метроэлектротранс» обслужил 46,3 млн пассажиров, в том числе трамваями перевезено – 9 млн человек, троллейбусами – 14,4 млн, метрополитеном – 22,9 млн.

В Казани с 2021 года начался переход на бескондукторную систему оплаты проезда и завершился в июле этого года. Такая система сейчас действует на всем наземном электрическом транспорте в городе.