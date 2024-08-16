«Зайцы» у нас мирные: к чему приведет «отмена» кондукторов в транспорте Казани

В Казани 84% пассажиров самостоятельно оплачивают проезд на бескондукторных маршрутах

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выяснилось, что большинство пассажиров ведет себя сознательно»

В Казани 84% пассажиров самостоятельно оплачивают проезд на бескондукторных маршрутах, рассказал заместитель генерального директора «Метроэлектротранса» Алексей Варин на конференции Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, приуроченной к 125-летию пуска первого электрического трамвая в Казани.

«У бескондукторной системы большие перспективы. Выяснилось, что большинство пассажиров ведет себя сознательно. 14,6% расплачиваются после обращения контролера. Только 1,4% пассажиров отказываются от оплаты даже после того, как их забывчивость обнаруживается мобильными бригадами ревизоров», – сообщил спикер.

Он пояснил, что переход на бескондукторную оплату проезда был связан с нехваткой кондукторов. «Бывали моменты, когда сотрудникам приходилось работать в жестком графике. Чтобы снизить риски из-за дефицита кондукторов, было решено реализовать бескондукторную систему оплаты проезда на нашем подвижном составе», – отметил Варин.

Компостеры установлены в салоне трамвая и троллейбуса возле каждой двери. К слову, оборудование предприятие приобрело не за собственные средства, а взяло в аренду.

Если у пассажира нет возможности оплатить проезд банковской или транспортной картой, то он может рассчитаться с водителем на остановках за «наличку». Однако при введении бескондукторной системы пассажиры все больше переходят на безналичный расчет. Наличкой оплачивают проезд около 3,5%.

За семь месяцев 2024 года МУП «Метроэлектротранс» обслужил 46,3 млн пассажиров, в том числе трамваями перевезено – 9 млн человек, троллейбусами – 14,4 млн, метрополитеном – 22,9 млн.

Алексей Варин: «У бескондукторной системы большие перспективы. Выяснилось, что большинство пассажиров ведет себя сознательно» Фото: t.me/metroelectrotranskzn

«Потери есть, но не такие существенные, чтобы возвращаться к кондукторам»

Потеря доходов предприятия от введения бескондукторной системы оплаты проезда не превышает 10%, а экономия составляет почти 1,2 млн рублей, заявил Варин.

«Уже можно подвести промежуточные итоги за летние месяцы с учетом затрат на ежемесячную оплату аренды оборудования и сервисное обслуживание программного обеспечения, фонда заработной платы кондукторов, задействованных на маршрутах в качестве сопровождающих. Обеспечит ли бескондукторная система полный сбор выручки – покажет время», – подчеркнул он.

Варин добавил, что такая форма оплаты проезда может привести к прогнозируемым убыткам, как это происходит во многих городах. «Потери, конечно, есть, но не такие существенные, чтобы возвращаться к кондукторам», – заметил он.

По его словам, на маршрутах, переведенных на бескондукторную оплату на первом этапе, не наблюдались значительные потери доходов. А на маршрутах, оборудованных компостерами на более поздних этапах, количество безбилетников варьируется от 5% до 10%.

«Типичный представитель безбилетника относится к экономически активной категории населения в возрасте от 26 до 35 лет. В основном, безбилетные пассажиры – мирные», – сказал замгендиректора «Метроэлектротранса».

Айдар Абдулхаков отметил, что за время действия бескондукторной оплаты штрафы пока не применялись Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надеемся, что к концу года штраф будет увеличен до 2,5 тыс. рублей»

Сегодня за безбилетный проезд на автомобильном и городском электрическом транспорте может быть наложен штраф в размере 300 рублей. Чтобы мотивировать людей на оплату проезда, необходимо повысить штраф для безбилетников, убежден Варин.

«Предложение на увеличение штрафа рассматривается Правительством Татарстана. Надеемся, что к концу года штраф будет увеличен до 2,5 тыс. рублей», – заявил он.

Генеральный директор «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков добавил, что за время действия бескондукторной оплаты штрафы пока не применялись.

Если пассажир отказывается оплачивать проезд, то контролер вправе его высадить на ближайшей остановке. Кроме того, он может вызвать сотрудника правоохранительных органов. Тогда, помимо штрафа, придется заплатить и за упущенную прибыль из-за простоя транспорта.

Каждый контролер имеет нагрудный видеорегистратор, который фиксирует все происходящее в трамвае или троллейбусе при проверке оплаты проезда. Видеозапись может послужить доказательством при конфликтной ситуации.

За каждого перевезенного пассажира водитель предприятия получает один рубль Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Часть кондукторов переучились на водителей троллейбусов, даже женщины»

Себестоимость перевозки одного пассажира в метро, трамваях и троллейбусах Казани составляет около 63 рублей, сообщил Абдулхаков.

«Если считать себестоимость по бухучету, то она у нас огромная. У нас стоимость амортизации основных средств очень большая. Если учитывать трамваи, троллейбусы, метрополитен, то себестоимость перевозки одного пассажира получается около 63 рублей. А без учета амортизации – в районе 45−46 рублей за перевезенного человека. Это с учетом зарплат, которые мы платим. Конечно, они не соответствуют высоким требованиям сегодняшнего дня», – подчеркнул гендиректор «Метроэлектротранса».

Одним из плюсов бескондукторной системы оплаты проезда спикер назвал экономию на зарплате кондукторов. Он уточнил, что сегодня кондуктор должен получать как минимум 40-45 тыс. рублей.

«И все вы понимаете, что какой-то процент от налички, которая проходит, у них оседает, потому что за такие деньги они работать не будут. Но мы и с кондуктором имели потери доходов, когда в час пик в набитом вагоне он не мог обилечивать часть пассажиров. Сегодня мы в плюсе», – заметил Абдулхаков.

По его словам, были случаи и с водителями, которые оставляли себе наличные средства за проезд пассажиров. «Но потери от водителей – в размере стоимости четырех-пяти билетов за смену», – констатировал он.

Варин добавил, что за каждого перевезенного пассажира водитель предприятия получает один рубль. При этом неважно, как оплачен проезд – наличными или безналично. «И соглашаются работать водители, поверьте, им это интересно. При введении бескондукторной системы у нас часть кондукторов переучились на водителей троллейбусов, даже женщины», – заявил он.

Тимур Шипунов рассказал, что в казанском метрополитене сейчас внедряется биометрическая система проезда Фото: t.me/metroelectrotranskzn

«Система абсолютно новая, рождается у нас на глазах»

В Казанском метрополитене сейчас внедряется биометрическая система проезда. И метро столицы Татарстана станет вторым в России после московского, где она будет действовать, рассказал заместитель генерального директора по инновациям АО «Социальная карта» Тимур Шипунов.

«Правительство России внесло биометрию в список 11 приоритетных направлений развития. Биометрию сейчас развивают все федеральные и региональные ведомства. В Казанском метро эта система будет полноценно внедрена. Мы ее потом планируем масштабировать. В скором времени у нас эта система заработает», – отметил он.

По дорожной карте проекта «Зеленый цифровой коридор пассажира» все метрополитены в России должны быть оснащены биометрической системой оплаты проезда, уточнил спикер.

По словам Шипунова, раньше сложность с ее внедрением заключалась в том, что биометрические системы были разрознены. А теперь создана единая система биометрического эквайринга.

«Это как с банковскими картами. Вы можете иметь карту любого банка, прийти в магазин и оплатить ей, неважно, кто оперирует этой точкой. Для биометрии сделано то же самое. Эта система абсолютно новая, рождается у нас на глазах. Буквально самые последние изменения в нее вносятся», – сообщил спикер.