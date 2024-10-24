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Общество 24 октября 2024 21:14

В Казани появились плакаты со словами благодарности за проведенный саммит БРИКС

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В Казани появились билборды, на которых написаны слова благодарности за проведенный саммит БРИКС, который длился с 22 по 24 октября.

На плакатах, фото которых опубликовала пресс-служба мэрии Казани, говорят спасибо всем, кто помог провести это межгосударственное мероприятие.

«Спасибо жителям за поддержку! Спасибо организаторам за высокий уровень проведения мероприятия! Спасибо сотрудникам ГИБДД за грамотную организацию движения! Спасибо врачам за заботу! Спасибо сотрудникам полиции за безопасность! Спасибо кондитерам за чач-чак для гостей! Спасибо Владимиру Владимировичу за доверие к Казани!», - говорится на плакатах, которые появились в разных частях города.

Ранее Президент России также поблагодарил руководство Татарстана за гостеприимство и извинился перед жителями Казани за временные неудобства на дорогах.

фото: мэрия Казани

#саммит БРИКС #БРИКС #Казань
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