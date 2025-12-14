В Казани построенную по проекту Павла Саначина «сталинку» на Пушкина включат в реестр ОКН

Фото: t.me/OKN_Tatar

Жилой дом в столице Татарстана, расположенный по адресу: ул. Пушкина, 5/43, планируется включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

Стоящее на углу улиц Пушкина и Островского пятиэтажное, г-образное в плане здание выдержано в стиле так называемого сталинского ампира. Его возвели в 1949–1954 годах по проекту известных архитекторов Павла Саначина и Георгия Солдатова. Прежде на этом месте находились одно- и двухэтажные дома с магазинами и парикмахерской, отмечается в тексте государственной историко-культурной экспертизы.

Здание было построено как жилой дом с административными и торговыми помещениями по заказу предприятия №423 (ныне завод «Радиоприбор»). Оно стало одной из последних «сталинок», возведенных в Казани.

Помимо прочего, в этом доме размещалась Татарская республиканская проектная контора «Татпроект» Минкомхоза РСФСР (с 1964-го – Проектный институт гражданского строительства, планирования и застройки городов и поселков «Татаргражданпроект»). Там под руководством Узбека Алпарова работали ведущие архитекторы Татарской АССР.

Павел Саначин (1918–1984), уроженец поселка Берсут, сыграл заметную роль в формировании городского пространства Казани. Заслуженный архитектор Татарской АССР. С 1962 по 1979 год возглавлял Управление по делам строительства и архитектуры при Совмине ТАССР, с 1979-го и до самой смерти – Госкомитет ТАССР по строительству, в который было преобразовано управление.

Уроженец Москвы Георгий Солдатов (1917–1991) часто выступал соавтором Павла Саначина и тоже ощутимо повлиял на развитие архитектурного облика столицы Татарстана. Заслуженный строитель Татарской АССР. С 1957 по 1971 год был главным архитектором Казани, принимал участие в разработке генерального плана города. С 1971 по 1988 год – руководитель созданного им самим отдела генеральных планов института «Казгражданпроект».

В Комитете РТ по охране ОКН особо подчеркнули, что дом на пересечении Пушкина и Островского – это одно из немногих казанских зданий конца 1940-х – начала 1950-х годов, сохранившихся в практически неизменном виде. В перечень выявленных объектов культурного наследия его внесли еще в 1994 году.