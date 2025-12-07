Памятник Шашину в Лениногорске включат в реестр объектов культурного наследия

Стоящий в Лениногорске памятник знаменитому геологу Валентину Шашину планируется включить в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН.

«Это решение позволит сохранить исторически значимый монумент и привлечь внимание туристов к уникальной истории нашего региона», – отметили в ведомстве.

Валентин Дмитриевич Шашин родился 3 (16) июня 1916 года в Баку в семье рабочего-нефтяника. Начав карьеру инженером-геологом, он завершил ее на посту министра советского правительства (в 1965–1970 годах –

министр нефтедобывающей промышленности СССР, в 1970–1977 годах – министр нефтяной промышленности СССР). Скончался 23 марта 1977-го.

С 1947 по 1960 год Шашин работал на руководящих должностях в нефтяной отрасли сначала Башкирской, а затем Татарской АССР. Его вклад в открытие новых месторождений на территории этих двух республик очень значим. Благодаря усилиям ученого и администратора ТАССР стала одним из ключевых регионов советской нефтедобычи. С 1956 по 1960 год он возглавлял объединение «Татнефть». Соответствующая компания сейчас носит его имя.

Композиция была установлена в 1981 году. Ее создал известный казанский скульптор Виктор Рогожин совместно с архитекторами Павлом Федотовым и Владимиром Морозовым. Монумент выполнен в традиционном позднесоветском стиле: авторы стремились показать значимость личности Шашина для экономики и науки. В начале 2002 года памятник внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия.