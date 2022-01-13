Сергей Саначин рассказал, как Шаймиев поручил назвать улицу в честь Саначина-старшего

Известный в Казани исследователь архитектуры города и краевед Сергей Саначин рассказал, что улица в столице Татарстана, названная в честь его отца — архитектора Павла Саначина, получила это имя только благодаря первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. Об этом краевед рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Когда я был в правлении Союза архитекторов, то выдвинул предложение назвать улицы в Казани именами наших архитекторов — составил список из восьми человек, написал их краткие биографии. Кем только не названы у нас улицы Казани, а архитекторов всего два, и то питерские. Причем эти улицы на задворках: одна около завода „Казаньоргсинтез“, а вторая — в Кировском районе. Мое предложение Розалия Нургалеева, тогда она была председателем Союза архитекторов, отправила Шаймиеву. Вдруг на очередном собрании правления переполох: пришел ответ, Шаймиев поставил резолюцию на письме: „Почему в списке нет Саначина?“ Он имел в виду моего отца архитектора Павла Саначина. Мне дали срочное поручение предложить улицу. После этого вскоре появился переулок Саначина в районе памятника Урманче, где Большая Красная», — поделился историей Сергей Саначин.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

В память о Павле Алексеевиче Саначине на доме по улице Большая Красная установлена мемориальная доска: «Саначин Павел Алексеевич (1918–1984). Высокоталантливый строитель-архитектор, 40 лет возглавлял строительство в РТ. Личных генеральных застроек его в Казани — 70. Теоретически и практически обогатил строительное дело. За уникальный дом 57б по улице Большая Красная получил ученое звание. В этом доме жил с 1954 до 1974 года».

Личная же встреча собеседника информагентства Сергея Саначина и Минитимера Шаймиева случилась много позже — на раннем этапе обсуждения возрождения собора Казанской иконы Божией Матери.

«Собралось нас тогда в Крестовоздвиженской церкви человек пятнадцать, пришел и Минтимер Шарипович. Дмитрий Хафизов тогда живой был… Инициатива встречи шла не от епархии, а от органов власти. До этого Камиль Исхаков хотел сделать там (на территории Богородицкого монастыря — прим. Т.-и) паломнический центр — был такой промежуточный этап, когда ничего еще не было после табачной фабрики. У него было много идей, в том числе вернуть икону Богородицы из Ватикана. Мы же обсуждали, что надо возрождать собор, кто чем будет заниматься, надо бы провести исследования, как делать конференции… Попили чайку, разошлись. Но после этого всё началось — всё затеялось», — пояснил Саначин.

Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев 20 января отметит 85-летие.