В Казани водитель фургона сбил троих подростков и скрылся с места ДТП
На улице Боевая в Казани водитель фургона сбил троих подростков — одного мальчика и двух девочек — прямо на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Пострадали несовершеннолетние: девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу.
Для выяснения всех обстоятельств на место выехал заместитель прокурора Кировского района Казани Ильдар Альменев.
Ведется розыск водителя фургона, изучаются видеозаписи.