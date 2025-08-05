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Происшествия 5 августа 2025 21:04

В Казани водитель фургона сбил троих подростков и скрылся с места ДТП

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На улице Боевая в Казани водитель фургона сбил троих подростков — одного мальчика и двух девочек — прямо на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Пострадали несовершеннолетние: девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Дети с различными травмами госпитализированы в больницу.

Для выяснения всех обстоятельств на место выехал заместитель прокурора Кировского района Казани Ильдар Альменев.

Ведется розыск водителя фургона, изучаются видеозаписи.

#сбили пешеходов
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