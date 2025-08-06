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Происшествия 6 августа 2025 11:43

В Казани возбудили дело на водителя, который сбил троих подростков и скрылся с места

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В Казани возбудили уголовное дело после ДТП на улице Боевой, где сбили троих подростков — одного мальчика и двух девочек.

Напомним, что вчера вечером на пешеходном переходе водитель за рулем фургона Ford Transit сбил 12-летнюю и 14-летнюю девочек и 12-летнего мальчика, после чего скрылся с места ДТП. Двоих детей с различными травмами доставили в больницу.

Ведется розыск водителя фургона, изучаются видеозаписи.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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