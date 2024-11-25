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В Казани почти завершили монтировать каркас главной новогодней елки
В столице Татарстана продолжается монтаж каркаса главной новогодней елки, которую устанавливают у Центра семьи «Казан». Об этом сообщает городской Комитет внешнего благоустройства в своем Telegram-канале.
Работы по установке елки начались еще на прошлой неделе. Рабочим потребовалось время, чтобы проверить новый металлический каркас.
Стоимость каркаса превысила 10 млн рублей. Как объяснили в Комитете внешнего благоустройства, замена конструкции, прослужившей пять зимних сезонов, потребовалась из-за появившейся коррозии.
Высота новогодней елки составит 35 метров. Она состоит из 33 ярусов и одного верхнего (в общей сложности 279 секторов). Елку украсят анимированной инсталляцией из 76,5 тыс. огоньков. Над ней появится сияющий шатер из 1280 лампочек. Вокруг установят десять домиков для ярмарок и кафе.
Завершить работы по обустройству новогодней площадки предполагается к 20 декабря, уточнили в мэрии.
Видео: t.me/kvb_kzn/.
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