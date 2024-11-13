У главной елки в Казани поменяют каркас из-за появившейся коррозии на старой конструкции

В Казани у главной елки города заменят металлический каркас. Речь идет о «новогоднем дереве», устанавливаемом у Центра семьи «Казан». Детали конструкции в столицу РТ привезут до конца недели, потом специалисты проверят их и подготовят к монтажу на площади, сообщает комитет внешнего благоустройства города.

Причину замены каркаса объяснили тем, что старая конструкция начала ржаветь. Как напомнили в комитете, прежний каркас монтировали на протяжении пяти зимних сезонов, но из-за появившейся коррозии монтировать сооружение дальше было бы небезопасно.

«Для правильности установки елки были выбраны определенные параметры каркаса. Он изготовлен из стали и покрыт порошковой эмалью для большей устойчивости к корпусу. Конструкция состоит из 33 ярусов и одного верхнего, а это 279 секторов. Ее высота достигает 35 метров. И это не просто большой конструктор – это 5,5-тонные опоры для главных героинь новогодних праздников», - говорится в сообщении комитета.

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