В Казани начался монтаж главной новогодней елки — видео

В Казани начали монтировать каркас главной новогодней елки. Традиционно она расположится возле Центра семьи «Казан». Об этом сообщил корреспондент «Татар-информа».

Напомним, что в этом году для елки у «Чаши» приобрели новый металлический каркас стоимостью более 10 млн рублей. Как объяснили позднее в Комитете внешнего благоустройства, замена конструкции, прослужившей пять зимних сезонов, потребовалась из-за появившейся коррозии.

Высота новогодней елки составит 35 метров. Она состоит из 33 ярусов и одного верхнего — в общей сложности 279 секторов.

Фото, видео: © Антон Черныш / «Татар-информ»