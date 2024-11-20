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В Казани начался монтаж главной новогодней елки — видео
В Казани начали монтировать каркас главной новогодней елки. Традиционно она расположится возле Центра семьи «Казан». Об этом сообщил корреспондент «Татар-информа».
Напомним, что в этом году для елки у «Чаши» приобрели новый металлический каркас стоимостью более 10 млн рублей. Как объяснили позднее в Комитете внешнего благоустройства, замена конструкции, прослужившей пять зимних сезонов, потребовалась из-за появившейся коррозии.
Высота новогодней елки составит 35 метров. Она состоит из 33 ярусов и одного верхнего — в общей сложности 279 секторов.
Фото, видео: © Антон Черныш / «Татар-информ»
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