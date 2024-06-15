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Общество 15 июня 2024 00:25

В Казани почти на месяц продлили ограничение движения по улице Лаврентьева

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В Казани почти на месяц продлили ограничение движения по улице Лаврентьева
Фото: kzn.ru

В столице Татарстана продлили ограничение движения по улице Академика Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Проезжая часть на участке от здания №3 по улице Лаврентьева до проспекта Фатыха Амирхана и дорога от здания №3 до здания №3а перекрыты с 20 мая.

Однако ограничение планировалось снять 25 июня, а теперь оно продолжит действовать еще почти месяц, до 20 июля. Причиной временных неудобств стали работы по реконструкции тепловода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за ремонта тепловода на время ограничат движение по трем улицам.

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#ограничение движения #Транспорт
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