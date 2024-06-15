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Новости Татарстана и Казани
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В Казани почти на месяц продлили ограничение движения по улице Лаврентьева
В столице Татарстана продлили ограничение движения по улице Академика Лаврентьева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Проезжая часть на участке от здания №3 по улице Лаврентьева до проспекта Фатыха Амирхана и дорога от здания №3 до здания №3а перекрыты с 20 мая.
Однако ограничение планировалось снять 25 июня, а теперь оно продолжит действовать еще почти месяц, до 20 июля. Причиной временных неудобств стали работы по реконструкции тепловода.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани из-за ремонта тепловода на время ограничат движение по трем улицам.
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