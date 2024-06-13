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В Казани из-за ремонта тепловода на время ограничат движение по трем улицам
В столице Татарстана поэтапно ограничат движение по трем улицам: Васильченко, Гагарина и Шамиля Усманова. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в очередном Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.
Участок улицы Васильченко от улицы Гагарина до здания №83а на улице Восстания останется перекрытым дольше остальных. Его закроют уже 25 июня, а откроют только 20 сентября.
Проезжую часть и частично тротуар по улице Гагарина на пересечении с улицей Васильченко перекроют позднее, 5 июля, а откроют уже 16 июля.
На улице Шамиля Усманова от дома №33 до здания №83а на улице Восстания полностью закроют проезжую часть и тротуар 10 июля и откроют 20 сентября.
Причиной временных неудобств станут работы по реконструкции тепловода №11 с 12-м павильоном. Из-за ремонта другого тепловода на более короткий срок вскоре перекроют улицу Право-Булачная, о чем сообщал «Татар-информ».
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