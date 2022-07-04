В Казани почти на месяц ограничат движение по улице Фучика

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С 15 июля в Казани перекроют движение по участку улицы Фучика. Планируется, что ограничение будет действовать в течение 20 дней, сообщили в мэрии столицы РТ.

Как уточнили в исполкоме, принятая мера не коснется общественного транспорта – он будет работать в прежнем режиме. Остальные же автомобили будут объезжать закрытый участок по улицам Минская и Закиева.

Ограничение движения по улице Фучика вводится из-за строительства Вознесенского тракта. Автомобилистам рекомендуют планировать свой маршрут заранее.

Строительство пятой «вылетной» магистрали из Казани — Вознесенского тракта — началось в августе 2021 года. Дорога станет дублером Мамадышского тракта и улучшит транспортную ситуацию в поселках Вознесенское, Большие Клыки, Самосырово, Салмачи, Привольный, Вишневка, жилых комплексах «Весна» и «Светлая долина».

На строительство четвертой и пятой очередей Вознесенского тракта республика намерена потратить по 4,4 млрд рублей. А работы на втором участке организованы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (инициированному, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году).