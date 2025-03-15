Температурный рекорд десятилетней давности обновлен в Казани

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В столице Татарстана 14 марта 2025 года оказался побит температурный рекорд десятилетней давности. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Столбики термометров на метеостанции «Казань» поднялись до +6,7 градуса.

Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха для 14 марта в Казани был достигнут в 2015 году – тогда температура воздуха в городе достигла +6,2 градуса.

До этого, 9 марта, в столице РТ был побит температурный рекорд пятилетней давности.

Подробнее о том, какой будет погода в республике, читайте в материале Аномальное тепло в марте и холода в мае: к каким последствиям нужно готовиться Татарстану.