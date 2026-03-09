В МЧС напомнили о мерах безопасности в сильные морозы

В МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в надвигающиеся на республику сильные морозы.

Во время похолодания рекомендуется не выходить на улицу без сильной необходимости, особенно детям и домашним животным, а также воздержаться от дальних поездок. Во избежание пожаров нельзя оставлять нагревающие приборы без присмотра.

Ранее «Татар-информ» писал, что ночью с 9 на 10 марта температура воздуха понизится до -25, а местами – до -34 градусов.