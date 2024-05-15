МЧС Татарстана опубликовало напоминание о мерах безопасности при заморозках

В ближайшие сутки, 16 мая, в Татарстане вновь прогнозируются заморозки на почве и в воздухе -2..-7°, в Казани местами до -3°.

ГУ МЧС России по РТ напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электронагревательных приборов: