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МЧС Татарстана опубликовало напоминание о мерах безопасности при заморозках
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В ближайшие сутки, 16 мая, в Татарстане вновь прогнозируются заморозки на почве и в воздухе -2..-7°, в Казани местами до -3°.
ГУ МЧС России по РТ напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электронагревательных приборов:
- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления;
- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией;
- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;
- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3-4 ответвления.
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