В Казани тренера по рукопашному бою арестовали по подозрению в финансировании ИГ*

В Советском суде Казани на 2 месяца арестовали тренера по армейскому и рукопашному бою Халилова Тарлана Ариф оглы. Несколько дней назад его, как и Расула Тавдирякова, задержали по подозрению в финансировании террористической организации.

Первым делом судья уточнил у сторон, в закрытом или открытом формате стоит проводит заседание. Халилов, его адвокат, а также прокурор и следователь не возразили присутствию СМИ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По версии следствия, в 2021 году Халилов перевел деньги на нужды экстремистской организации.

«Он участвовал в сборе, который составил 144 тысячи рублей. Выписки из банков и показания свидетелей доказывают его причастность. Халилов может сбежать, поэтому ходатайствую о его помещении в СИЗО на 2 месяца», – сказал следователь.

Свою вину Халилов не признал и указал, что отправлял деньги на благотворительность.

После этого адвокат Халилова попросил у следователя указать, какие причины есть у следствия для закллючения его доверителя под стражу. В ответ на это следователь озвучил показания одного из засекреченных свидетелей.

«В показаниях свидетель заявил, что Халилов угрожал физической расправой тем, кто не будет держать язык за зубами в разговорах о нем», – дополнил он.

Судья дал высказаться и Халилову.

«Вы взяли не того человека. Нельзя быть патриотом России и спонсировать террористов. Я гражданин РФ, я приехал в Россию в 2003 году. Последний турнир, который я провел, был патриотическим. Трое моих воспитанников погибли на СВО. Я член сборной России по рукопашному бою в 2021 году. Я участвую в патриотическом воспитании молодежи», – сказал он.

Также он дополнил, что показания засекреченного свидетеля полный абсурд и не соответствуют действительности.

«На месте землятрясения в Турции я был там, наша организация встречала гуманитарную помощь от спецборта правительства Татарстана. Это говорит о оказанном доверии ко мне. Я не угрожал никому», – сказал Халилов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Москве и Казани прошли массовые обыски у подозреваемых в финансировании террористической организации ИГИЛ*.

По версии следствия, группа татарстанцев в 2021 году направила деньги турецким кураторам в поддержку ИГ*.

Изначально блогер Расул Тавдиряков находился в статусе свидетеля, позже адвокат Руслан Нагиев сообщил о его задержании. Все в рамках возбужденного уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.

* Запрещенная в России террористическая организация.