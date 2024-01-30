Блогера Тавдирякова допрашивают в качестве свидетеля по делу о финансировании ИГИЛ*

У правоохранительных органов появились вопросы к мусульманскому блогеру Расулу Тавдирякову. Все в рамках возбужденного уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.

В Москве и Казани прошли массовые обыски у подозреваемых в финансировании террористической организации ИГИЛ*.

Как стало известно «Татар-информу», пока Расул Тавдиряков проходит по делу в качестве свидетеля, с ним сейчас беседуют следователи. Изменится ли его статус, станет известно позже.

По версии следствия, группа татарстанцев в 2021 году направила деньги турецким кураторам в поддержку ИГ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.