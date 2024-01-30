Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Блогера Тавдирякова допрашивают в качестве свидетеля по делу о финансировании ИГИЛ*
У правоохранительных органов появились вопросы к мусульманскому блогеру Расулу Тавдирякову. Все в рамках возбужденного уголовного дела по статье о содействии террористической деятельности.
В Москве и Казани прошли массовые обыски у подозреваемых в финансировании террористической организации ИГИЛ*.
Как стало известно «Татар-информу», пока Расул Тавдиряков проходит по делу в качестве свидетеля, с ним сейчас беседуют следователи. Изменится ли его статус, станет известно позже.
По версии следствия, группа татарстанцев в 2021 году направила деньги турецким кураторам в поддержку ИГ*.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников